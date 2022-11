Αναζητείται και 2ο ύποπτο άτομο για τη βόμβα στο Ιστικλάλ

Σήμα στις γειτονικές προς την Τουρκία χώρες εξέδωσε η Interpol αναφορικά με έναν ύποπτο για τη φονική έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα, έναν ύποπτο άνδρα για τη φονική έκρηξη αναζητούν οι Αρχές στην Τουρκία. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι ενημέρωσαν την Interpol για τον φερόμενο «συγκάτοικο» της Αχλάμ Αλμπασίρ, της γυναίκας που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 81. Απέστειλαν φωτογραφίες και στοιχεία ταυτότητας του υπόπτου προκειμένου να ενημερωθούν οι όμορες χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ώστε να συλληφθεί σε περίπτωση που περάσει τα σύνορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από τον έλεγχο που διενεργηθεί στη χώρα μας δεν βρέθηκαν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο ύποπτος πέρασε από την Ελλάδα, ενώ όπως όλα δείχνουν, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Βουλγαρία.

