Άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός, 11 μέρες μετά τον φονικό σεισμό στην επαρχία Χατάι

Ένας άνδρας διασώθηκε σήμερα 17 Φεβρουαρίου, μέσα από τα ερείπια ενός κτηρίου που κατέρρευσε στη νότια επαρχία Χατάι, 11 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα, σκοτώνοντας περισσότερους από 43.000 ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Πρόκειται για τον Χακάν Γιασίνογλου, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια του σπιτιού του στην επαρχία Χατάι, 278 ώρες μετά το φονικότατο χτύπημα του Εγκέλαδου, της 6ης Φεβρουαρίου.

in Hatai, 278 hours after the earthquake, a man named Hakan Yasinoglu was rescued from the rubble of a house

miracles continue