Συγκλονιστικές διασώσεις εγκλωβισμένων μετά από 149 ώρες στα χαλάσματα

Παρόλο που το «παράθυρο» των 72 ωρών έχει περάσει και ο χρόνος για τη διάσωση των επιζώντων που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια μετρά εις βάρος τους, οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη και να βρίσκουν ανθρώπους εν ζωή.

Ζωντανό από τα συντρίμμια ανέσυραν σήμερα ένα βρέφος μόλις 7 μηνών, που άντεξε κάτω από τα συντρίμμια στην Αντιόχεια έξι μέρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία και τη Συρία έχει ξεπεράσει τους 28.000 και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο.

7-month-old Hamza pulled out after 140 hours from rubble of collapsed building in quake-hit southern Turkish city of Hatay

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/z0seqeUCw5 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Ζωντανός ανασύρθηκε ο 35χρονος Μουσταφά από τα συντρίμμια κτηρίου στην τουρκική επαρχία Χατάι 149 ώρες μετά από ομάδα Ρουμάνων διασωστών, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk. «Η υγεία του είναι καλή, μιλούσε», δήλωσε ένας από τους διασώστες. «Έλεγε βγάλτε με από εδώ γρήγορα, έχω κλειστοφοβία’», πρόσθεσε. Στην ίδια επαρχία κατάφερε να σωθεί μία έγκυος με τον αδερφό της.

A 35-year-old man has been rescued from under the rubble of a collapsed building in Hatay, Turkey, 149 hours after the earthquakes hit.



🔴 LIVE updates: https://t.co/yd2dQA4GvR pic.twitter.com/hwkgbED0vB — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 12, 2023

A pregnant woman and her brother pulled from rubble of collapsed building by rescue teams after being trapped for 140 hours following quakes in southern Türkiye’s Hatay province

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/FCyUTuwvDE — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Λίγο νωρίτερα, 138 ώρες μετά τον σεισμό, οι προσπάθειες τουρκικών, πακιστανικών και βιετναμέζικων ομάδων διάσωσης είχαν αίσιο τέλος, καθώς ανέσυραν μια 17χρονη στην Αντιγιαμάν.

17-year-old teenager saved in southeastern Adiyaman province by Turkish, Pakistani and Vietnamese rescue teams over 138 hours after Türkiye quakes

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/yjjRKbzKpV — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

«Είσαι ένα θαύμα». Έτσι αντιμετώπισαν οι διασώστες την 13χρονη Εσμά Σουλτάν, που ανασύρθηκε στο Γκαζιαντέπ από τις σωστικές ομάδες.



❝You are a miracle❞



Miracles keep coming as Esma Sultan, 13, pulled out from rubble in Gaziantep by rescue teams over 140 hours after Türkiye quakes



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/eqpN7g8Bbv — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Λεηλασίες στην Αντιόχεια

Το Σάββατο η διασώστρια Γκιζέμ από τη νοτιοανατολική επαρχία Σανλιούρφα δήλωσε ότι είδε ανθρώπους να επιδίδονται σε λεηλασίες στην Αντιόχεια. «Δεν μπορούμε να παρέμβουμε, καθώς οι περισσότεροι κρατούν μαχαίρι». Η αστυνομία και στρατιώτες προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη, να ελέγξουν την κυκλοφορία και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και διανομής τροφίμων.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, περίπου 80.000 άνθρωποι νοσηλεύονται, ενώ οι άστεγοι έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο. Με τις βασικές υποδομές να έχουν καταστραφεί, οι επιζώντες ανησυχούν για την εμφάνιση ασθενειών.

More survivors pulled from the rubble of devastated buildings late Saturday, on the 6th day of rescue operations, as rescue teams from around the world race against time to save lives in the wake of powerful earthquakes in southern Türkiye https://t.co/blX442AVG9 pic.twitter.com/cP3fBBxEgJ — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

«Αν οι άνθρωποι δεν πεθάνουν εδώ, κάτω από τα συντρίμμια, θα πεθάνουν από τα τραύματα. Διαφορετικά από τις ασθένειες», τόνισε η Γκιζέμ. «Δεν υπάρχουν τουαλέτες εδώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα».

Από την πλευρά του ο Μάρτιν Γκρίφιθς, αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, χαρακτήρισε τον σεισμό αυτό το χειρότερο γεγονός που έχει συμβεί στην περιοχή εδώ και έναν αιώνα, ενώ προέβλεψε ότι ο αριθμός των νεκρών «τουλάχιστον θα διπλασιαστεί».

«Νομίζω ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε με ακρίβεια (τον απολογισμό των θυμάτων)», πάντως «είμαι σίγουρος ότι θα διπλασιαστεί, αν δεν αυξηθεί ακόμη περισσότερο», είπε ο Γκρίφιθς στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Ο σεισμός αυτός είναι η έβδομη πιο φονική καταστροφή που έχει καταγραφεί αυτό τον αιώνα, με τον απολογισμό των νεκρών να πλησιάζει αυτόν του σεισμού του 2003 στο Ιράν, όπου σκοτώθηκαν 31.000 άνθρωποι. Μέχρι στιγμής οι επίσημοι απολογισμοί κάνουν λόγο για 24.617 νεκρούς στην Τουρκία και περισσότερους από 3.500 νεκρούς στη Συρία, όπου όμως τα στοιχεία δεν έχουν ενημερωθεί από την Παρασκευή.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς επισκέφθηκε το Χαλέπι στη Συρία και χαρακτήρισε την καταστροφή «σπαραξικάρδια».