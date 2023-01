Άνδρας επιτέθηκε σε επιβάτες τρένου στη Γερμανία με μαχαίρι - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης σε επίθεση αγνώστου με μαχαίρι, μέσα σε τρένο, στη Γερμανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, υπάρχουν και δύο νεκροί.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας επιτέθηκε στους επιβάτες ενός τρένου, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κίελο προς το Αμβούργο, λίγο πριν από τις 15:00.

#BREAKING: At least 2 dead and at least 5 injured after a knife attack on a train traveling from #Kiel to #Hamburg in Germany. A suspect is in custody.

Developing… pic.twitter.com/1J7YCvWmC1