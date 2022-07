Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στη Γαλλία: Η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair για βοήθεια

Με δυο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair (CL415) ενισχύει η Ελλάδα τη Γαλλία, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκαφών ζητήθηκε από την ίδια τη Γαλλία, η οποία ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχει να αντιμετωπίσει δασικές πυρκαγιές που καίνε στο διαμέρισμα Gironde, ενώ δέχεται υψηλή επιχειρησιακή πίεση λόγω του καύσωνα στα νότια της χώρας.

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα και τα 2 Canadair θα πετάξουν από τη Θεσσαλονίκη στην Gironde προκειμένου να επιχειρήσουν στις μεγάλες πυρκαγιές.

Δείτε βίντεο:

#BREAKING #FRANCE 🔴FRANCE : #VIDEO TERRIFYING SCENES FROM MASSIVE WILDFIRE IN LANDIRAS IN GIRONDE REGION! The fire which has started last night in Landiras continues and is out of control. #BreakingNews #Landiras #Gironde #Wildfires #Incendie #Incendio #IncendieDeForêt pic.twitter.com/3pelst4ARS

Insane footage of the wildfire in Landiras France, south of Bordeaux. This fire caused hundreds to be evacuated. Fires continue across the French countryside and also in Portugal and Croatia.

📷: @sylvain_ferrer #france #french #croatia #wildfire #portugul #eu #fire #paris pic.twitter.com/xpk5D5u1g6