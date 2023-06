Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την πόλη Πέριτον στο Τέξας - Aναφορές για νεκρούς

Ανεμοστρόβιλος ή ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν χθες Πέμπτη την Πέριτον, στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας Τέξας (νότιες ΗΠΑ), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι –δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι– και να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και πάρκο για τροχόσπιτα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης περίπου 8.500 κατοίκων, τον Κέρι Σάιμονς, και αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KVII, υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν τουλάχιστον τριάντα τροχόσπιτα και πυροσβέστες προσπαθούν να διασώσουν πολλά θύματα. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και 75 τραυματίες, επικαλούμενη τα πρώτα στοιχεία που έδωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Πέριτον, ο Πολ Ντάτσερ.

Ενδέχεται η πόλη να χτυπήθηκε ως ακόμη και από τρεις ανεμοστρόβιλους, πρόσθεσε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Οπτικό υλικό από την Πέριτον δείχνει σπίτια που μετατράπηκαν σε σωρούς από συντρίμμια.

Γυναίκα που σήκωσε το τηλέφωνο στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Οτσιλτρί, όπου υπάγεται η πόλη, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η αστυνομία δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει απολογισμό των θυμάτων.

