Αντίδραση Μπάιντεν για την καταδίκη Γκράινερ

Απαράδεκτη χαρακτήρισε την καταδίκη της Μπρίτνεϊ Γκράινερ ο πρόεδρος της Αμερικής Τζο Μπάιντεν. Η Αμερικανίδα αθλήτρια του μπάσκετ κρίθηκε ένοχη για κατοχή και λαθρεμπόριο ναρκωτικών και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 9 ετών.

«Σήμερα, η Αμερικανίδα πολίτης Μπρίτνεϊ Γκράινερ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης, που είναι μία ακόμη υπενθύμιση αυτού που γνώριζε ήδη ο κόσμος: η Ρωσία κρατούσε αδίκως την Μπρίτνεϊ. Είναι απαράδεκτο και καλώ τη Ρωσία να την απελευθερώσει αμέσως για να είναι με τη σύζυγό της, τους αγαπημένους της, τους φίλους και τους συμπαίκτες της. Η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να εργάζεται ακούραστα και θα επιδιώξει κάθε δυνατή οδό για να φέρει την Μπρίτνεϊ και τον Πολ Γουίλαν στην πατρίδα με ασφάλεια το συντομότερο δυνατό», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ποινής από το δικαστήριο, η υπεράσπιση της αθλήτριας δήλωσε ότι θα καταθέσει έφεση. Όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της, το δικαστήριο αγνόησε όλα τα στοιχεία που είχαν παρουσιάσει, καθώς και τη δήλωση ενοχής της Γκράινερ.

