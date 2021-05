Αντιδράσεις για βίντεο που δείχνει την Κάμαλα Χάρις να σκουπίζει το χέρι της μετά από χειραψία με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο

Σάλο έχει προκαλέσει ένα σύντομο κλιπ που δείχνει την Κάμαλα Χάρις, αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, να σκουπίζει το χέρι της στο παντελόνι της αμέσως μετά από χειραψία με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Μουν Τζάε-ιν.

Η αντιπρόεδρος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας την Παρασκευή στο πλαίσιο της δεύτερης προσωπικής συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με ξένο ηγέτη από τότε που ανέλαβε την προεδρία, λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Δείτε το βίντεο της χειραψίας:

Kamala Harris insults the South Korean President Moon Jae-in by wiping her hand off after shaking his hand. #USA #SouthKorea #Democrats #KamalaHarris #MoonJaein #DiplomaticIncident #ForeignAffairs #Insult #Wipe #BadManners pic.twitter.com/h8bysZKeql