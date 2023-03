Aντιμέτωπος με προτάσεις μομφής και την οργή του δρόμου ο Μακρόν

Αποδυναμωμένοι από την επιβολή χωρίς ψηφοφορία στην γαλλική Εθνοσυνέλευση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο Εμανουέλ Μακρόν και η πρωθυπουργός του Ελιζαμπέτ Μπορν θα βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με την κατάθεση προτάσεων μομφής από την αντιπολίτευση και με την οργή του δρόμου που απειλεί να μεγαλώσει.

Η προσφυγή χθες στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος για την υιοθέτηση χωρίς ψηφοφορία της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος θεωρείται ήττα για τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πόνταρε το πολιτικό του κύρος σε αυτήν την μεταρρύθμιση κλειδί της δεύτερης θητείας του. Μετά την χθεσινή έκρηξη, η αντιπολίτευση θα προσπαθήσει να βυθίσει σε βαθιά πολιτική κρίση την γαλλική κυβέρνηση.

Μέχρι και τρεις προτάσεις μομφής μπορεί να κατατεθούν σήμερα, πριν από την λήξη της προθεσμίας μετά το μεσημέρι: μία από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, μία από τον συνασπισμό της αριστεράς Nupes και μία από το μικρό κεντρώο κόμμα Liot. Αυτή η τελευταία μπορεί να προκαλέσει και τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κυβέρνηση συγκεντρώνοντας διακομματική υποστήριξη.

«Αποφασίσαμε να αποσύρουμε την δική μας πρόταση μομφής υπέρ της πρότασης του Liot», δήλωσε Ζαν-Λυκ Μελανσόν του Nupes, ενώ ο Εθνικός Συναγερμός έχει προειδοποιήσει ότι θα ψηφίσει υπέρ όλων των προτάσεων μομφής.

Η ψηφοφορία επί των προτάσεων θα γίνει τουλάχιστον 48 ώρες μετά την κατάθεσή τους, το πιθανότερο την Δευτέρα. Για να ανατρέψουν την κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσουν την απόλυτη πλειοψηφία στη γαλλική βουλή. Αυτό μοιάζει δύσκολα εφικτό, αφού ο προεδρικός συνασπισμός διαθέτει σχετική πλειοψηφία, ενώ το κόμμα Les Républicains (LR) της παραδοσιακής γαλλικής δεξιάς, που παίζει ρόλο κλειδί, έχει διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει καμία από τις προτάσεις. Ωστόσο ορισμένοι βουλευτές των LR μπορεί να μην πειθαρχήσουν στην κομματική γραμμή.

«Εχουμε ένα πρόβλημα δημοκρατίας διότι το κείμενο αυτό, που θα αλλάξει την ζωή των Γάλλων, θα υιοθετηθεί χωρίς να υπάρξει η παραμικρή ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση», δήλωσε ο βουλευτής των LR Ορελιέν Πρανιέ στο δίκτυο BFMTV. «Ο καθένας ας μετρήσει την σοβαρότητα της κατάστασης και τον κίνδυνο ρήξης της δημοκρατίας που υπάρχει στην χώρα μας».

Από την πλευρά τους τα συνδικάτα θα προσπαθήσουν να αναθερμάνουν τις διαδηλώσεις και τις απεργίες που σημαδεύουν από τα μέσα του Ιανουαρίου την ζωή των Γάλλων, αλλά βρίσκονταν σε υποχώρηση μέχρι χθες.

