Ρώσοι πολίτες συνεχίζουν να διαμαρτύρονται κατά της εισβολής στην Ουκρανία, παρά την απειλή άμεσης σύλληψης. Εικόνες την Τρίτη από την Αγία Πετρούπολη:

A typical street scene in Russia’s major cities since the invasion of Ukraine began. One minute people are walking peacefully in a silent protest in St Petersburg, as police tell them to disperse… 1/2 pic.twitter.com/Sd4JnAYJ6R

… the next minute they’re being violently detained and beaten by police, bundled into waiting riot vans. Even the slightest whiff of dissent is now nipped in the bud. 2/2 pic.twitter.com/PJ16D4GnYF