«Αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες» σε εξέλιξη στη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχό της

«Αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες» διεξάγονται στη Μόσχα, δήλωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας Σεργκέι Σομπιάνιν, μετά την ανακοίνωση της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner ότι στασιάζει κατά του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

«Βάσει των πληροφοριών που μας έρχονται, αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μόσχα με στόχο να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας», αναφέρει ο Σομπιάνιν σε μήνυμά του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

⚡️Military equipment in the center of #Moscow pic.twitter.com/ymuBX7v7V0