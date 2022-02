Antonov-225: Καταστράφηκε το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο από ρωσικά πυρά

Το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο, το ουκρανικό φορτηγό Antonov-225, καταστράφηκε από ρωσικά πλήγματα σε αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο στη διάρκεια σκληρών μαχών, ανακοίνωσε σήμερα ο κρατικός όμιλος Ukroboronprom.

«Οι ρώσοι εισβολείς κατέστρεψαν το κόσμημα της ουκρανικής αεροπορίας, το An-225» στο αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, όπου το αεροσκάφος «βρισκόταν για επισκευές», ανέφερε ο όμιλος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

#Russia hit #Mriya as symbol of #Ukraine ’s aviation capabilities. #An225 Mriya — #avia giant, which holds records for transportation of biggest commercial cargo & longest, heaviest monoloading, lifting capacity in history of aviation https://t.co/GYFno1SAOo #StopRussianaggression pic.twitter.com/2BUDZA53Wc

Αυτό το μοναδικό στον κόσμο αεροσκάφος, που είχε μήκος 84 μέτρα και μπορούσε να μεταφέρει φορτίο περίπου 250 τόνων με ταχύτητα που έφτανε τα 850 χλμ/ώρα, είχε βαπτιστεί «Mriya», «Όνειρο» στα ουκρανικά.

«Η Ρωσία κατέστρεψε το 'Mriya' μας. Όμως δεν θα καταφέρει ποτέ να καταστρέψει το όνειρό μας για ένα ισχυρό, ελεύθερο και δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος. Θα νικήσουμε», έγραψε στο Twitter ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8