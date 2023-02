Απεγκλωβίστηκαν σώα δύο αδέλφια από τη Συρία - Το κορίτσι προστάτευε το αγόρι μέσα στα ερείπια επί 17 ώρες!

Ένα πραγματικά συγκλονιστικό βίντεο, είδε το φως της δημοσιότητας από τη Συρία, στο οποίο απεικονίζονται δυο παιδιά, αδέλφια τα οποία έμειναν για ώρες εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια μέχρι να καταφέρουν οι διασώστες να τα απεγκλωβίζουν ζωντανά.

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά το κοριτσάκι που προστατεύει τον μικρό της αδερφό, σώζοντας του τη ζωή, καθώς έμειναν και τα δύο εγκλωβισμένα για 17 ώρες στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε.

Ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών, Mohamad Safa, ανέβασε μια εικόνα των παιδιών στο Twitter, αναφέροντας ότι ήταν θαμμένα για περισσότερες από 17 ώρες.

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity... pic.twitter.com/J2sU5A5uvO