Απελπισμένοι οι γονείς των αγνοούμενων ναυτικών του Moskva: «Πού είναι τα παιδιά μας;»

Αν και το ρωσικό καταδρομικό «Moskva» βυθίστηκε πριν λίγες ημέρες, οι γονείς των Ρώσων που βρίσκονταν στο πλοίο εξακολουθούν να ψάχνουν για απαντήσεις σχετικά με την τύχη των παιδιών τους.

Ο Guardian φέρνει στο φως τις απελπισμένες εκκλήσεις από τις οικογένειες των μελών του πληρώματος της ρωσικής ναυαρχίδας, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ενημέρωση σχετικά με το εάν επιβίωσαν ή όχι από τη φωτιά στο πλοίο, που στη συνέχεια οδήγησε και στη βύθισή του.

Από τότε που το πλοίο βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα, η Γιούλια Τσίβοβα ψάχνει απελπισμένη πληροφορίες για τον γιο της, Αντρέι. Όπως εκατοντάδες ακόμα οικογένειες Ρώσων δεν είχε λάβει πληροφορίες για την τύχη του γιου της.

Το πρωί της Δευτέρας η Γιούλια Τσίβοβα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Ο γιος της ήταν νεκρός. «Ήταν μόνο 19», είπε η μητέρα του Αντρέι, κλαίγοντας, και πρόσθεσε ότι δεν πήρε περισσότερες πληροφορίες, ούτε έμαθε κάτι σχετικά με το πότε θα γίνει η κηδεία.

«Είμαι σίγουρη ότι δεν είναι ο μόνος που πέθανε», είπε η Τσίβοβα. Οι οικογένειες των μελών του πληρώματος του «Moskva» απαιτούν απαντήσεις, καθώς οι Αρχές της Ρωσίας φαίνεται πως επιχειρούν να περιορίσουν τις πληροφορίες σχετικά με την τύχη των 510 ατόμων που αποτελούσαν το πλήρωμα του πυραυλοφόρου καταδρομικού.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών, των τραυματιών και των αγνοούμενων παραμένει κρατικό μυστικό. Ο θάνατος του Αντρέι Τσίβοβ, που μόλις σήμερα έγινε γνωστός, είναι ο δεύτερος επιβεβαιωμένος θάνατος μέλους του πληρώματος της ρωσικής ναυαρχίδας. Τρεις ακόμα οικογένειες έχουν μιλήσει δημόσια, λέγοντας ότι δεν μπορούν να βρουν τα παιδιά τους που βρίσκονταν στο πλοίο.

Τα ΜΜΕ, πάντως, αναφέρουν ότι ο αριθμός των θυμάτων από την επίθεση θα είναι μάλλον πολύ μεγαλύτερος.

Ωστόσο, αρκετοί γονείς των μελών του πληρώματος του «Moskva» είπαν στον Guardian και σε άλλα ΜΜΕ ότι οι γιοι τους στο πλοίο είχαν στρατολογηθεί και δεν ήταν επαγγελματίες στρατιώτες με σύμβαση.

The father of one of the young conscripts who went missing on the Moskva missile cruiser lashes out at the Russian military who are even refusing to tell him what happened to his son. pic.twitter.com/S9m0vtzozS