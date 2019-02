Απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος - Επέστρεψε στη Σουηδία

Ένα Boeing 737 των Νορβηγικών αερογραμμών με 169 επιβάτες αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη Σουηδία λόγω απειλής για βόμβα, μεταδίδει το RT επικαλούμενο τοπικά ΜΜΕ. Όπως αναφέρεται, τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο αεροδρόμιο Arlanda στη Στοκχόλμη, όπου προσγειώθηκε το αεροσκάφος.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εργαζόμαστε επί του θέματος και ότι υπάρχουν πληροφορίες από μια αεροπορική εταιρεία ότι έχουν λάβει απειλή βόμβας. Είμαστε στον χώρο της Arlanda» ανέφερε η Towe Hägg της αστυνομίας της Στοκχόλμης.

Norwegian flight #DY4321 from Stockholm to Nice returned to Stockholm because of a bomb threathttps://t.co/lszdEpGNwE pic.twitter.com/mETxxMgpct