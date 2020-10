Απίστευτο μποτιλιάρισμα στο Παρίσι λίγες ώρες πριν το lockdown

Σε καθεστώς lockdown είναι από σήμερα και επίσημα η Γαλλία, με τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια της νύχτας να είναι πρωτόγνωρες.

Μία μεγάλη μερίδα Παριζιάνων, είτε για να ξεφύγουν από το νέο lockdown είτε για να επιστρέψουν στη γαλλική πρωτεύουσα για να προετοιμαστούν για τους περιορισμούς, προκάλεσαν κυκλοφοριακή συμφόρηση το βράδυ της Πέμπτης.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl