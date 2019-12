Απίστευτο: Πυροβόλησε τον κουρέα επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα που έκανε στον γιο του

Πυροβολισμούς δέχθηκε ένας κουρέας μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον πατέρα ενός 13χρονου εξαιτίας του κουρέματος που έκανε στο παιδί.

Το περιστατικό σύμφωνα με την τοπική αστυνομία συνέβη το Σάββατο σε κουρείο στην πόλη Κάτι κοντά στο Χιούστον, όταν ένας πελάτης πυροβολήσει έναν εργαζόμενο και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με τον ντετέκτιβ Γουάλας Γουάιτ, η διαφωνία προέκυψε σχετικά με το κούρεμα του 13χρονου γιου του δράστη.

«Πήγε σπίτι, επέστρεψε, του έφτιαξαν το κούρεμα χωρίς χρήματα και τότε υπήρξε ο διαπληκτισμός».

«Είναι ένα από τα χειρότερα περιστατικά, τα οποία έχω ακούσει, ειδικά όταν ο γιος σου είναι αυτόπτης μάρτυρας σε ό,τι κάνεις», δήλωσε ο ντετέκτιβ.

Σύμφωνα με τους ερευνητές ο κουρέας είναι σε σταθερή κατάσταση και θα επιβιώσει.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε στο Τwitter ότι ο άνδρας είναι πιθανότατα ένας έγχρωμος άνδρας που οδηγούσε ένα γκρι σεντάν με τέσσερις πόρτες.

Deputies are at a barber shop in the 23900 block of Franz Rd, where a male employee appears to have been shot by a customer, who then fled. The victim has been taken to the hospital. Condition unknown at this time. #hounews pic.twitter.com/ukI2cmEAzO