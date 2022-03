Απίστευτο προπαγανδιστικό βίντεο των Ουκρανών στο Twitter

Το ουκρανικό Κοινοβούλιο ανάρτησε στο Twitter ένα βίντεο που δείχνει τον βομβαρδισμό του... πύργου του Άιφελ.

Σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο παγκοσμίως όσον αφορά στην εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, η Βουλή της χώρας μετέτρεψε το Παρίσι σε βομβαρδισμένο τοπίο.

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω βίντεο μια τουρίστρια φωτογραφίζεται μπροστά στον πύργο του Άιφελ, όταν ξαφνικά μαχητικά αρχίζουν να βομβαρδίζουν την Πόλη του Φωτός.

Με τον τρόπο αυτό, η ουκρανική Βουλή θεωρεί πως δείχνει ότι αν επικρατήσει ο Πούτιν, ανοίγει ο δρόμος ακόμα και για εισβολή της Ρωσίας στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

«Ο διάσημος πύργος του Άιφελ ή η Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο θα μείνουν όρθια στους συνεχείς βομβαρδισμούς των Ρώσων; Πιστεύετε ότι δεν σας αφορά; Σήμερα είναι η Ουκρανία, αύριο μπορεί να είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Η Ρωσία δεν σταματά με τίποτα» γράφει το ουκρανικό Κοινοβούλιο. «Αν πέσουμε εμείς, θα πέσετε κι εσείς», καταλήγει, επαναλαμβάνοντας τα λεγόμενα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

If we fall, so will you. Close the sky over Ukraine or give us fighters. #ifwefallyoufall #ClosetheSkyoverUkraine #StopRussia #StopPutin