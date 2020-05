«Απλά θέλω να ζήσω»: Το νέο viral τραγούδι στις ΗΠΑ από 12χρονο ψάλτη

Το τραγούδι ενός 12χρονου ψάλτη σε εκκλησία γίνεται viral τις τελευταίες ώρες στις ΗΠΑ, στον απόηχο της δολοφονίας του George Floyd από αστυνομικό, που συγκλόνισε τη χώρα.

Ο μικρός Keedron Bryant τραγουδάει «Απλά θέλω να ζήσω» (“I just want to live”).

Απλά τραγουδάω αυτό που είναι στην καρδιά μου, σχολίασε ο μικρός ερμηνευτής στο instagram.