Φίδια και νυχτερίδες οι ξενιστές του κοροναϊού

Σύμφωνα με γενετική ανάλυση, η μετάδοση του κοροναϊού στον άνθρωπο συνέβη στην αγορά θαλασσινών και ζωντανών ζώων της Γιουχάν και όπως δείχνουν τα πράγματα ο ξενιστής κατά πάσα πιθανότητα ήταν τα φίδια, ενδεχομένως δε και τρωκτικά.

Η εν λόγω γενετική ανάλυση υποστηρίζει πως, ο ιός προήλθε από ζωντανά ζώα που πωλούνται σε αυτήν την αγορά και πιο συγκεκριμένα, μαρμότες, διάφορα είδη τρωκτικών, νυχτερίδες και φίδια. Σε μια πρώτη επιστημονική προσέγγιση, είναι δυνατόν ο κοροναϊός να μεταδόθηκε στον άνθρωπο από φίδια που είχαν καταναλώσει πριν νυχτερίδες. Σημειώνεται πως όταν πριν από χρόνια ξέσπασε η επιδημία στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ του ιού SARS είχε προκύψει πως ο καταρχήν υπεύθυνος ξενιστής ήταν μολυσμένες νυχτερίδες.

Η αγορά θαλασσινών και ζωντανών ζώων του Γιουχάν ήδη από τις πρώτες μέρες εμφάνισης του κοροναϊού έκλεισε για το κοινό και απολυμάνθηκε πλήρως. Οι παραπάνω πληροφορίες δημοσιεύτηκαν από το NewScientist.

Όσον αφορά στον τρόπο μετάδοσης από τα ζώα στους ανθρώπους, σύμφωνα με μια πρώτη άποψη προήλθε από τις εκκρίσεις σιέλου των φιδιών και μέσω του αέρα μόλυναν τους ανθρώπους. Όλα τα παραπάνω είναι προς το παρόν προσεγγίσεις των επιστημόνων και χρίζουν εργαστηριακών αποδείξεων.

Le Monde: Ο κοροναϊός προέρχεται από τις νυχτερίδες

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας «Le Monde» η επιδημία που ξέσπασε στην πόλη Γιουχάν της Κίνας και η οποία φέρει τον κωδικό «2019-nCoV» οφείλεται σε ιό ζωικής προέλευσης, άγνωστος μέχρι σήμερα, ο οποίος μεταλλάχτηκε ώστε να αποκτήσει δυνατότητες προσβολής του ανθρώπου. Από τις γενετικές αναλύσεις που μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί, από δείγματα του ιού «2019-nCoV» επιτρέπουν να χαραχτεί με μια πιθανότητα η οποία ενισχύεται συνεχώς το γενεαλογικό δένδρο της προέλευσης του ιού, ο οποίος ομοιάζει στον ξάδερφο του, ιό του SARS, με τον κωδικό «SARS-CoV». Προφανώς, ο νέος κοροναϊός και αυτός του SARS προέρχονται από έναν κοινό πρόγονο τον κοροναϊό της νυχτερίδας.

Χτίζουν ειδικό νοσοκομείο σε δέκα μέρες

Σκηνές από σενάριο επιστημονικής φαντασίας αναβιώνουν στην πόλη Γιουχάν της Κίνας που βρίσκεται σε καραντίνα για τον κοροναϊό και οι αρχές τώρα θέλουν να χτίσουν νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ για να νοσηλευτούν μόνο όσοι έχουν προσβληθεί από τον ιό.

Ήδη, ο χώρος διαμορφώνεται και οι μπουλντόζες έχουν πιάσει δουλειά, με την προοπτική το νοσοκομείο να χτιστεί μέσα σε επτά ημέρες.

Το νέο νοσοκομείο 1.000 κλινών, πρόκειται να ανεγερθεί, σε έναν χώρο 25.000 τετραγωνικών γύρω από ένα παραθεριστικό συγκρότημα το οποίο προοριζόταν για τους εργάτες της περιοχής και βρίσκεται στα περίχωρα της Γιουχάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, υπολογίζεται ότι θα ανοίξει τις πόρτες του στις 3 Φεβρουαρίου, ενώ ξένα μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι η αμοιβή των εργατών που απασχολούνται για την ανέγερση του νοσοκομείου, θα είναι τριπλάσια από τον μισθό που θα ελάμβαναν σε κανονικές συνθήκες εργασίας.

Ο χώρος βρέθηκε μέσα σε 24 ώρες και ήδη μπήκαν τα συνεργεία με δεκάδες φορτηγά να μεταφέρουν υλικά και εξοπλισμό.

Να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στην Κίνα επιχειρείται το φαινομενικά ακατόρθωτο. Το 2003 όταν είχε κάνει την εμφάνισή της μια άλλη επιδημία αυτή του SARS οι Κινέζοι είχαν φτιάξει ένα νοσοκομείο σε 7 ημέρες.

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with #nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC