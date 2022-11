Από τη Συρία η 23χρονη γυναίκα που συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη

Πλάνα από τη σύλληψη της βασικής υπόπτου για την τοποθέτηση της βόμβας που προκάλεσε την έκρηξη στον πεζόδρομο Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης το μεσημέρι της Κυριακής δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις Τουρκικές αρχές. Παράλληλα με επίσημη ανακοίνωση του, το αστυνομικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης, έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητα της γυναίκας που συνελήφθη.

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs