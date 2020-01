Απολογείται το γερμανικό ΥΠΕΞ για... κακό χιούμορ

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών απολογήθηκε για μια σύντομης διάρκειας ανάρτησή του στο twitter, στην οποία επιχείρησε να αστειευτεί για τη γοητεία της διαδικασίας αίτησης βίζας στη Γερμανία, με κάποιους να θεωρούν ότι επιβεβαιώθηκε το στερεότυπο περί της γερμανικής αίσθησης του χιούμορ.

Ενώ, χρήστες του twitter σε όλο τον κόσμο, με αφορμή το hashtag «#Γοητεύστε κάποιον/α με τέσσερις λέξεις» (#SeduceSomeoneInFourWords), αναρτούσαν τις ιδέες τους για το πώς θα γοητεύσουν κάποιον ή κάποια με τέσσερις λέξεις, η πρόταση του γερμανικού ΥΠΕΞ στο viral hashtag ήταν η εξής: «Η βίζα σας εγκρίθηκε», (Your visa got approved).

Δεν ήταν όλοι που βρήκαν αστεία την ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στα αγγλικά του γερμανικού υπουργείου (@GermanyDiplo). Και έξι ώρες αργότερα, αργά χθες το απόγευμα, μετά από αρκετά παράπονα, η ανάρτηση διαγράφηκε.

«Το να είσαι αστείος προφανώς δεν είναι πάντα το δυνατό μας σημείο. Διαγράψαμε την κάτωθι ανάρτηση και ζητούμε συγγνώμη σε όσους προσβλήθηκαν από αυτή», τόνισε η νέα ανάρτηση του υπουργείου που συνοδεύτηκε με την εικόνα με το αρχικό tweet.

Being funny is apparently not always our strong suit. We deleted the tweet below and apologize to all who were offended by this. We know the visa process is complex, and visa decisions can deeply affect peoples‘ lives. Our colleagues take these decisions very seriously. pic.twitter.com/VP7dmH6l05