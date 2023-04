Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 229 εργαζόμενοι από ανθρακωρυχείο στη Ρωσία

Συνολικά 229 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν σήμερα από ανθρακωρυχείο στη νότια Ρωσία το οποίο γέμισε καπνό, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο αξιωματούχο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

More than 200 workers were evacuated from a coal mine in southern Russia on Sunday after it filled with smoke, RIA news agency quoted an emergency official as saying. https://t.co/GDqbRMdBBF