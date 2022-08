Απομακρύνονται τα οδοφράγματα των Σέρβων στο βόρειο Κόσοβο

Οι Σέρβοι στο βόρειο Κόσοβο άρχισαν να απομακρύνουν τα οδοφράγματα από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς τα διοικητικά σύνορα με τη Σερβία.

Όπως μεταδίδει η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS), έχουν ήδη απομακρυνθεί τα βαριά φορτηγά που έκλειναν τους δρόμους και άρχισε να καθαρίζεται το οδόστρωμα από τα χαλίκια και τις πέτρες.

Αναμένεται ότι νωρίς το απόγευμα θα έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των οδοφραγμάτων και θα ανοίξουν οι συνοριακές διαβάσεις Γιάρινιε και Μπίρνιακ που είχαν αποκλειστεί.

Barricades set up in north Kosovo by criminal groups controlled by Serbia's regime are being removed, following Kosovo's decision to pause the implementation of reciprocal ID measures for 30 days.



Serbia's attempts to destabilize Kosovo fail.pic.twitter.com/azOsqylwHU