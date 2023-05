Απόπειρα επίθεσης από ουκρανικά drones στο Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι κατέρριψε δύο ουκρανικά drones, κατηγορεί το Κίεβο για απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν και καταγγέλλει «τρομοκρατική ενέργεια».

Βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει στήλη καπνού επάνω από το Κρεμλίνο. Μετά από αυτό, η ρωσική προεδρία ανακοίνωσε ουκρανική επίθεση με drone κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, που διατηρεί κατοικία στο σύμπλεγμα του Κρεμλίνου.

JUST IN - Russia says Ukraine tried to hit Kremlin with drones overnight in an assassination attempt on Putin.pic.twitter.com/xAS0BtTDzs