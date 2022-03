H Unilever ανέστειλε όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων της προς και από τη Ρωσία και διέκοψε κάθε διαφημιστική δαπάνη. Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη, θα συνεχίσει, ωστόσο, να πουλά τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής που κατασκευάζονται στη Ρωσία.

Unilever withdraws from #Russia because of their aggressive war against #Ukraine.

We made a separate visualization in their honor.



Here's a list of other companies that left the aggressor's market: https://t.co/7vNJunxYuT pic.twitter.com/COWY69WfE8