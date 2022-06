Αποτελεσματικό το παζάρι του Ερντογάν με το ΝΑΤΟ

Το διπλωματικό «παζάρι» του τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθώς ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, αποδέχτηκε σήμερα, Κυριακή 12 Ιουνίου, τις ανησυχίες και την αντίθεση της Άγκυρας όσον αφορά τις αιτήσεις ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη Συμμαχία.

Ο Στόλτενμπεργκ επισκέφτηκε τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Σάουλι Νιινίστο και δεν δίστασε να τονίσει ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι κανένας άλλος νατοϊκός σύμμαχος δεν έχει υποφέρει περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις από την Τουρκία, και έτσι, οι ανησυχίες της είναι αναγκαίο να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

«Αυτές είναι αποδεκτές ανησυχίες που αναφέρονται στην τρομοκρατία, αλλά και στις εξαγωγές όπλων», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον Νιινίστο, καθώς τον επισκέφτηκε στη θερινή κατοικία του στο Νααντάλι της Φινλανδίας.

H Σουηδία και Φινλανδία κατέθεσαν αιτήσεις για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ τον προηγούμενο μήνα, αντιδρώντας στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι αιτήσεις τους βρίσκονται αντιμέτωπες με την αντίθεση της Τουρκίας, που τις κατηγορεί ότι υποστηρίζουν και δίνουν καταφύγιο σε Κούρδους μαχητές, αλλά και άλλες ομάδες, τις οποίες η Άγκυρα χαρακτηρίζει ως τρομοκρατικές.

Ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός σύμμαχος για το ΝΑΤΟ, με δεδομένη τη στρατηγική θέση της στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, ενώ επικαλέστηκε την υποστήριξη που η Τουρκία προσέφερε στην Ουκρανία, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Good meeting with NATO Secretary General @jensstoltenberg ahead of the Kultaranta Talks. We talked about the war in Ukraine and Finland's NATO membership. pic.twitter.com/tnNWnHAVkR