Aποχαιρετιστήρια ομιλία της Τρας: Εύχεται καλή επιτυχία στον Σούνακ

Η Λίζ Τρας πραγματοποίησε την αποχαιρετιστήρια ομιλία της στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, και εν συνεχεία μετέβη στα ανάκτορα του Μπάκινγκχαμ, προκειμένου υποβάλλει και τυπικά την παραίτησή της στον βασιλιά Κάρολο Γ' του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ήταν τεράστια τιμή να είμαι πρωθυπουργός και ειδικότερα να ηγηθώ του έθνους στο μνημόσυνο για την εκλιπούσα βασίλισσα», με τα παραπάνω λόγια ξεκίνησε η Τρας τη σύντομη ομιλία της.

Είπε, ότι η κυβέρνηση ενήργησε «επειγόντως και αποφασιστικά» στο πλευρό των οικογενειών για τους λογαριασμούς τους και των επιχειρήσεων για να αποφύγουν την πτώχευση. Βοηθήσαμε εκατομμύρια νοικοκυριά με τους λογαριασμούς ενέργειας και βοηθήσαμε χιλιάδες επιχειρήσεις να αποφύγουν την πτώχευση. Παίρνουμε πίσω την ενεργειακή μας ανεξαρτησία, ώστε να μην είμαστε ποτέ ξανά υπόχρεοι στις διακυμάνσεις της παγκόσμιας αγοράς ή σε κακόβουλες ξένες δυνάμεις.

