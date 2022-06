Αργεντινή: Αεροπλάνο που μετέφερε Ιρανούς ακινητοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες

Από τη Δευτέρα, στη νότια Αργεντινή κρατείται ένα Boeing 747 της Βενεζουέλας, που μετέφερε 14 Βενεζουελανούς μέλη πληρώματος και πέντε Ιρανούς, έχοντας προκαλέσει υποψίες για τις αιτίες εισόδου του στη χώρα, ανέφεραν την Κυριακή επίσημες πηγές.

Το αεροπλάνο, το οποίο μετέφερε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, έχει καθηλωθεί στο αεροδρόμιο Eζέιζα του Μπουένος Άιρες.

Οι αρμόδιες αρχές για θέματα μετανάστευσης εξήγησαν σε ανακοίνωση, ότι «όταν υπάρχει βάσιμη υποψία πως η πραγματική πρόθεση πίσω από την είσοδο στη χώρα διαφέρει από αυτή που δηλώθηκε την ώρα παραλαβής της βίζας, δεν θα επιτραπεί η είσοδός του στο έδαφος της Αργεντινής».

Οι τοπικές αρχές διαβεβαίωσαν, ότι δεν συνελήφθη κανένας και ότι το πλήρωμα φιλοξενείτο σε ξενοδοχεία με προσωρινή άδεια παραμονής.

Τα διαβατήρια των Ιρανών κατασχέθηκαν, αλλά οι αρχές δήλωσαν ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν να τα πάρουν πίσω εάν έφευγαν από τη χώρα με προγραμματισμένη πτήση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

«Η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη της πόλης Λόμας ντε Ζαμόρα ζήτησε μια αναφορά από την υπηρεσία μετανάστευσης, την αστυνομία του αεροδρομίου, τη διοίκηση της πολιτικής αεροπορίας και τα τελωνεία προκειμένου να επιλυθεί το θέμα της ακινητοποίησης του αεροπλάνου της Βενεζουέλας στο αεροδρόμιο και της επιστροφής των διαβατηρίων στο ιρανικό πλήρωμα, στο πλαίσιο ενός habeas corpus που κατέθεσε ο δικηγόρος Ραφαέλ Ρέσνικ Μπρένερ», δήλωσαν επίσημες πηγές.

Οι πρεσβείες του Ιράν και της Βενεζουέλας ενημερώθηκαν «δια της διπλωματικής οδού», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Αργεντινή συνεχίζει να θεωρεί ευαίσθητη την παρουσία στα αεροπλάνα Ιρανών ταξιδιωτών, λόγω των κόκκινων ειδοποιήσεων που εξέδωσε η Ιντερπόλ σε βάρος Ιρανών που κατηγορούνται ότι συνδέονται με τη βομβιστική επίθεση του 1994 στο κέντρο AMIA της εβραϊκής κοινότητας της Αργεντινής, που προκάλεσε τον θάνατο 85 ανθρώπων και τον τραυματισμό 300.

Σύμφωνα με τις τοπικές εφημερίδες, το αεροπλάνο ανήκει στην εταιρία Emtrasur της Βενεζουέλας και αγοράστηκε τον Φεβρουάριο από την ιρανική εταιρία Mahan Air, η οποία αποτελεί αντικείμενο έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις φερόμενες διασυνδέσεις της με τις στρατιωτικές δυνάμεις της Τεχεράνης.

Το αεροπλάνο είχε προσγειωθεί στις 6 Ιουνίου στην πόλη της Κόρδοβα στα κεντρικά της χώρας, προληπτικά λόγω της ομίχλης, που επικρατούσε στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, στη συνέχεια μετέβη στο Εζέιζα.

Iran’s state media claims that the Boeing 747-300 (YV3531) cargo aircraft formerly of sanctioned Mahan air that was sold to the Venezuelan government and is used by Emtrasur has been impounded in Argentina #Venezuela #Iran #Argentina https://t.co/LWE8PkeZBs