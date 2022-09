Τρόμος στην Αργεντινή: Η στιγμή που ένοπλος σημαδεύει στο κεφάλι την αντιπρόεδρο Kίρσνερ

Άνδρας συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ στο Μπουένος Άιρες αφού έστρεψε γεμάτο όπλο στην αντιπρόεδρο Κριστίνα Κίρσνερ καθώς επέστρεφε σπίτι της, επεισόδιο που καταδικάστηκε από όλη την πολιτική τάξη της Αργεντινής.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα του ενόπλου που εικονίζεται να σημαδεύει με πιστόλι στο κεφάλι την πρώην πρόεδρο Κίρσνερ από πολύ μικρή απόσταση, καθώς η νυν αντιπρόεδρος βγαίνει από το αυτοκίνητο που τη μετέφερε στην κατοικία της, στη συνοικία Ρεκολέτα, και συναντάται με υποστηρικτές της που την περιμένουν προτού μπει. Ο άνδρας τραβά τη σκανδάλη, αλλά το πιστόλι δεν εκπυρσοκροτεί.

Insane video out of Argentina—a man points what appears to be a gun at embattled Vice President Cristina Fernández de Kirchner amid political chaos over corruption case against her. More here: https://t.co/nxn1Wgds1l pic.twitter.com/23spEVbAaY