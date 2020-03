Αρνήθηκε να κάνει χειραψία με την Μέρκελ ο Ζεεχόφερ

Με ένα πλατύ χαμόγελο ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας αρνήθηκε σήμερα Δευτέρα να δώσει το χέρι του στην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ για λόγους... προφύλαξης από τον κορωνοϊό.

Το στιγμιότυπο αποτυπώθηκε σε βίντεο που δείχνει επίσης την έκπληξη της Γερμανίδας καγκελαρίου η οποία γέλασε δείχνοντας ότι κατανοεί το πρόβλημα, όταν ο υπουργός της εξήγησε το λόγο που δεν ανταποκρίθηκε στη χειραψία.

