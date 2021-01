Στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα αρχεία της CIA για τα UFO

Χιλιάδες αποχαρακτηρισμένα αρχεία της CIA σχετικά με μη «αναγνωρισμένα αντικείμενα πτήσης» είναι πλέον διαθέσιμα στο κοινό.

Τα έγγραφα δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο The Black Vault, τον οποίο διαχειρίζεται ο John Greenewald Jr. Ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι το σύνολο των εγγράφων (περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια σελίδες) περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα ανεξήγητα φαινόμενα τα οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ ονομάζει UFO.

Ορισμένες από τις αναφορές χρονολογούνται αρκετές δεκαετίες πίσω, από το 1980 και η CIA ισχυρίζεται ότι τα έγγραφα αντιπροσωπεύουν ό,τι υπάρχει στο αρχείο σχετικά με τα μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα. Ωστόσο, το The Black Vault λέει ότι δεν υπάρχει τρόπος επαλήθευσης του ισχυρισμού της CIA.

Σύμφωνα με τον Τζον Γκρίνγουαλντ Τζούνιορ, πολλά απ’ αυτά ενδέχεται να οφείλονται σε αντικατοπτρισμούς του φωτός ή σε λάθη στα όργανα των πιλότων. Ωστόσο κάποια από αυτά αποτελούν αντικείμενα έρευνας από το Πεντάγωνο.

Τα αρχεία περιέχουν πληροφορίες σχετικές με ανεξήγητες επαφές, συμπεριλαμβανομένης μίας καταγραφής μυστηριώδους «έκρηξης» σε μια μικρή ρωσική πόλη.

Ένα άλλο ενδιαφέρον αρχείο που ήρθε στο φως αφορά έναν Βοηθό Αναπληρωτή Διευθυντή Επιστήμης και Τεχνολογίας της CIA, ο οποίος «επέδειξε ενδιαφέρον» για μια σχετική πληροφορία που έλαβε και «αποφάσισε να την εξετάσει ο ίδιος προσωπικά».

1/ In this CIA #UFO document, the Assistant Deputy Director for Science & Technology (A/DDS&T) was shown SOMETHING related to a UFO that was hand carried to him. He decided he would personally look into it, and after, he gave advice on moving forward. That advice is classified. pic.twitter.com/PyVEr3zCny