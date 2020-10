Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Οι προσευχές μας συνοδεύουν όσους επλήγησαν από τον σεισμό σε Ελλάδα και Τουρκία

«Ας χαρίζει ο Θεός σε όλους το έλεός του, παρηγοριά και ανακούφιση», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα ελληνικά, τα τουρκικά και τα αγγλικά, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

«Οι προσευχές μας συνοδεύουν όσους επλήγησαν από τον σεισμό σε Ελλάδα και Τουρκία, ειδικά στη Σάμο και στη Σμύρνη, τόνισε. Οι φυσικές καταστροφές θυμίζουν την ανθρώπινη αδυναμία μας και τη συμμετοχή του ενός στον πόνο του άλλου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

Our prayers are with all those affected by the earthquake that struck both Greece & Turkey, especially Samos and Izmir. Natural disasters remind us that we're all human beings, and the suffering of one is the suffering of us all. May God grant mercy, comfort, and relief to all.