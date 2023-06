Άρχισε η πολυανεμενόμενη αντεπίθεση των Ουκρανών

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα στρατεύματά του απέκρουσαν νέα μεγάλης κλίμακας έφοδο από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στην περιφέρεια Ντονέτσκ, καταφέρνοντάς τους τεράστιες απώλειες σε προσωπικό και καταστρέφοντας οκτώ βαριά άρματα μάχης Leopard.

«Αφού υπέστη βαριές απώλειες την προηγουμένη, το καθεστώς του Κιέβου αναδιοργάνωσε τα υπολείμματα της 23ης και της 31ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας σε χωριστές ανασυνταγμένες μονάδες, που συνέχισαν τις επιθετικές επιχειρήσεις», ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram.

«Τους καταφέρθηκε ήττα με πολύπλοκα πυρά από τις δυνάμεις του (ρωσικού) στρατού, αεροσκάφη, τις πυραυλικές δυνάμεις και το πυροβολικό, καθώς και βαριά φλογοβόλα», πρόσθεσε.

🤡 The #Russian Ministry of Defence claims that eight Leopard tanks were destroyed and 1500 #Ukrainian soldiers were killed in the #Donetsk direction. pic.twitter.com/pcP2QVcU8j

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι η νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου αποκρούστηκε και ότι συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν πάνω από 20 πυραύλους κρουζ καθώς πλησίαζαν την πρωτεύουσα.

«Όλοι [σ.σ. οι ρωσικοί πύραυλοι] καταρρίφθηκαν, δεν υπήρξαν πλήγματα», ανέφερε ο Σερχίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω Telegram.

Ο ισχυρισμός αυτός είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Δημοσιογράφοι του Ρόιτερς άκουσαν εκρήξεις ενώ ο συναγερμός στην πόλη διήρκεσε για πάνω από τέσσερις ώρες αφού άρχισαν να ηχούν σειρήνες, μετά τα μεσάνυχτα.

Συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους και γραμμές του τρόλεϊ στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Η συνοικία αυτή, στην αριστερή όχθη του Δνείπερου ποταμού, είναι η πολυπληθέστερη του Κιέβου.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα.

Οι ουκρανικές αρχές διαβεβαιώνουν γενικά το τελευταίο διάστημα πως καταρρίπτουν την πλειονότητα των πυραύλων και των UAVs-καμικάζι της Ρωσίας.

Χθες Δευτέρα, η Μόσχα ανέφερε πως οι ουκρανικές δυνάμεις άρχισαν επίθεση ευρείας κλίμακας στην περιφέρεια Ντονέτσκ, αν και δεν είναι σαφές ακόμη εάν πρόκειται για την πολυσυζητημένη αντεπίθεσή τους.

Σε προπαγανδιστικό βίντεο που διένειμε προχθές Κυριακή, απαιτώντας από τους πάντες σιωπή σχετικά με τις ενέργειες του στρατού, το υπουργείο Άμυας ανέφερε πως «η αρχή» της αντεπίθεσης «δεν θα αναγγελθεί».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως οι δυνάμεις του κατέστρεψαν 28 άρματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων 8 Λέοπαρντ που έστειλαν στο Κίεβο οι σύμμαχοί του στη Δύση, καθώς και 109 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (ΤΟΜΑ). Υπολόγισε πως οι ουκρανικές απώλειες ανήλθαν σε 10.500 στρατιωτικούς, χωρίς να διευκρινίσει αν ο αριθμός αυτός αφορά μόνο νεκρούς ή και τραυματίες.

Από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Ρογκόβ, Ρώσος αξιωματούχος των κατοχικών αρχών στην επαρχία Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον των ρωσικών θέσεων.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει ακόμη τους ισχυρισμούς αυτούς της Μόσχας.

Η μια και η άλλη πλευρά στον πόλεμο που οδεύει να κλείσει 16 μήνες λένε συχνά πως κατάφεραν βαριές απώλειες στην αντίπαλη, κάτι αδύνατο να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Επιδείνωση στις σχέσεις Πριγκόζιν με τον ρωσικό στρατό – Η Wagner αιχμαλώτισε συνταγμάταρχη

Έναν Ρώσο αντισυνταγματάρχη αιχμαλώτισαν οι μισθοφόροι της ομάδας Wagner, σε μία κίνηση που επιδεινώνει τις σχέσεις του Γεβγκένι Πριγκόζιν με τον ρωσικό στρατό.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ηγέτη της Wagner, φαίνεται ο διοικητής της 72ης ρωσικής ταξιαρχίας, συνταγματάρχης Ρομάν Βενεβίτιν να λέει σε έναν ανακριτή ότι ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να ανοίξουν πυρ κατά αυτοκινητοπομπής της παραστρατιωτικής οργάνωσης.

PMC Wagner detained and interrogated no other but the commander of the 72nd Brigade, Roman Venevitin. Wagner and the 72nd Brigade shared positions in Bakhmut.



They detained the man, beat him, broke his nose, and forced to record a video admitting to firing at a car of PMC… pic.twitter.com/BY3PhEV60q