Άρχισε η συνάντηση στην Αττάλεια

Στην Αττάλεια της Τουρκίας έφτασαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα. Τους δύο υπουργούς υποδέχθηκε ο ως οικοδεσπότης ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τριμερείς συνομιλίες.

«Η συνάντηση ξεκίνησε», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες που δείχνουν την ουκρανική αντιπροσωπεία να κάθεται απέναντι από τη ρωσική.

Προηγήθηκαν διμερείς συναντήσεις

Νωρίτερα, υπήρξαν διμερείς συναντήσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

Φωτογραφίες από τις διμερείς συναντήσεις έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου με αναρτήσεις του στο Twitter.

Η διμερής συνάντηση με την Ουκρανία

#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.



Had a bilateral with Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine, ahead of the tripartite meeting. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/9H41MaPD7B