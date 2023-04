Λήξη συναγερμού στο πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα μετά τις αναφορές για "ένοπλο"

Το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα ανακοίνωσε ότι η πανεπιστημιούπολη είναι ασφαλής καθώς δεν εντοπίστηκε καμία απειλή μετά την ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία έπειτα από υποψίες για πυρά στις εγκαταστάσεις του.

Αξιωματούχοι του πανεπιστημίου ανακοίνωσαν σε αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι διεξήχθη εκτεταμένη έρευνα και δεν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος και ότι οι αρχές εξέδωσαν ειδοποίηση ότι "το πεδίο είναι καθαρό".

"Δεν υπάρχει απειλή στην πανεπιστημιούπολη. Ο συναγερμός έληξε", αναφέρει το πανεπιστήμιο σε ανάρτησή του στο Twitter.

Νωρίτερα την Παρασκευή, το πανεπιστήμιο έθεσε σε εφαρμογή πρωτόκολλο προστασίας στις εγκαταστάσεις του μετά τις πληροφορίες για "ένοπλο" και πυρά σε κεντρικό χώρο της πανεπιστημιούπολης.

The amount of resources and scare put into the SWATTING at University of Oklahoma.. someone should face SERIOUS JAIL TIME for this horrific and cowardly act!



