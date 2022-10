Άτυπη συνάντηση Μακρόν και Μελόνι στη Ρώμη

Η νέα Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχαν το βράδυ της Κυριακής άτυπη συνάντηση στην Ρώμη. Ο Μακρόν βρίσκεται στην ιταλική πρωτεύουσα, προσκεκλημένος της καθολικής εθελοντικής οργάνωσης Αγίου Αιγιδίου, ενώ αύριο θα έχει συνάντηση με τον πάπα Φραγκίσκο και τον Ιταλό πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Μετά την συνομιλία του με την Μελόνι, ο Γάλλος πρόεδρος έγραψε στο Twitter:

«Ως ευρωπαίοι, ως γειτονικές χώρες, ως φίλοι λαοί, με την Ιταλία πρέπει να συνεχίσουμε όλη την δουλειά που έχουμε ξεκινήσει. Πρέπει να τα καταφέρουμε μαζί, με διάλογο και φιλοδοξία: το οφείλουμε στους νέους μας και στους λαούς μας. Η πρώτη μας συνάντηση στην Ρώμη, Τζόρτζια Μελόνι, πάει προς αυτή την κατεύθυνση».

Σύμφωνα με την ιταλική προεδρία της κυβέρνησης, η συνάντηση διήρκεσε πάνω από μια ώρα και είχε ως αντικείμενο την αντιμετώπιση του ενεργειακού, το ουκρανικό, την κρίσιμη οικονομική κατάσταση και την διαχείριση του μεταναστευτικού.

Παράλληλα, σε ανακοινωθέν της κυβέρνησης Μελόνι, υπογραμμίζεται ότι Ιταλία και Γαλλία συμφώνησαν να συνεχίσουν την συνεργασία επί των μεγάλων, κοινών προκλήσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με σεβασμό στα αμοιβαία εθνικά συμφέροντα»

È in quanto europei, paesi confinanti, per l'amicizia dei nostri popoli, che con l'Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso. Farcela insieme, con dialogo e ambizione, è ciò che dobbiamo ai giovani e ai nostri popoli. Questo incontro, @GiorgiaMeloni, va in questa direzione. pic.twitter.com/VADlM7tj0y