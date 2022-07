Αζερμπαϊτζάν: Αναγκαστική προσγείωση κορεατικού αεροσκάφους με 225 επιβαίνοντες

Ένα αεροσκάφος της Korean Air, που είχε αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό την πόλη Ίντσεον της Νοτίου Κορέας, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν εξαιτίας βλάβης σε έναν από τους κινητήρες του, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η κορεατική αεροπορική εταιρεία.

Το Airbus A330, με 215 επιβάτες και 10μελές πλήρωμα, προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπακού περίπου μιάμιση ώρα μετά την απογείωσή του από την Κωνσταντινούπολη στις 18:25 (τοπική ώρα) το Σάββατο.

Ορισμένοι επιβάτες ανέφεραν πως είδαν σπίθες να ξεπηδούν από έναν κινητήρα του αεροσκάφους. Ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι τροποποίησε το σχέδιο πτήσης για να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπακού, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Οι επιβάτες πέρασαν τη νύχτα σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και όπως ανακοίνωσε η Korean Air θα αναχωρήσουν το πρωί με άλλη πτήση για τον προορισμό τους.

