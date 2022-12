Balenciaga: Παγκόσμια κατακραυγή για τη διαφημιστική της καμπάνια που απεικόνιζε παιδιά με «φετιχιστικά» αρκουδάκια

Ο γνωστός οίκος μόδας Balenciaga κατηγορείται για προώθηση παιδικής πορνογραφίας και κακοποίησης στο διαδίκτυο, καθώς έχει ξεσπάσει παγκόσμια κατακραυγή από τότε που κυκλοφόρησε μια διαφημιστική καμπάνια, στην οποία παρουσιάζονταν μικρά παιδιά να κρατούν στα χέρια τους λούτρινα αρκουδάκια με λουριά, περιλαίμια, καρφιά και άλλα αξεσουάρ που παρέπεμπαν στην αισθητική του BDSM.

Οι άμεσες αντιδράσεις του κοινού, που θεώρησαν απρεπή και προσβλητική την καινούργια διαφημιστική καμπάνια του συγκεκριμένου οίκου μόδας, ανάγκασαν την εταιρία να αποσύρει άρον –άρον την εν λόγω καμπάνια, ζητώντας δημόσια συγγνώμη.

Σε μια φωτογραφία της καμπάνιας, ένα κοριτσάκι με κόκκινα μαλλιά φορά ένα διχτυωτό μπλουζάκι και έχει ένα λουκέτο στο λαιμό. Σε μια άλλη φωτογραφία, ένα κοριτσάκι κρατά ένα μωβ λούτρινο αρκουδάκι το οποίο φορά δερμάτινα λουριά που παραπέμπουν σε BDSM. Οι φωτογραφίες φυσικά δεν έμειναν ασχολίαστες από τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι εξοργίστηκαν, χαρακτηρίζοντας τη διαφήμιση «τρομακτική και λάθος».

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε προσβολή μπορεί να προκάλεσε η νέα μας συλλογή για το καλοκαίρι. Οι βελούδινες τσάντες με αρκουδάκια δεν θα έπρεπε να παρουσιάζονται με παιδιά σε αυτήν την καμπάνια. Καταργήσαμε αμέσως την καμπάνια από όλες τις πλατφόρμες», έγραψε η εταιρεία σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Instagram Story της.

Οι συγκεκριμένες διαφημίσεις κυκλοφόρησαν με την αφορμή της παρουσίασης της κολεξιόν του Balenciaga για την σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι του 2023, η οποία έγινε στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού. Η εταιρεία τελικά αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για τις διαφημίσεις της, αναγνωρίζοντας πως δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνουν παιδάκια.

«Ζητούμε συγγνώμη για την εμφάνιση ανησυχητικών μηνυμάτων στην καμπάνια μας», συνέχισε η εταιρεία στη δήλωσή της. «Λαμβάνουμε αυτό το θέμα πολύ σοβαρά και λαμβάνουμε νομικά μέτρα κατά των μερών που είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία του σετ και τη συμπερίληψη μη εγκεκριμένων αντικειμένων για τη φωτογράφιση της καμπάνιας μας για την Άνοιξη 23. Καταδικάζουμε έντονα την κακοποίηση παιδιών σε οποιαδήποτε μορφή. Υποστηρίζουμε την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρίας.

Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες φωτογραφίες της καμπάνιας περιείχε, μάλιστα, ένα έγγραφο που έμοιαζε να πρόκειται για απόσπασμα από μια υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που αφορούσε το ζήτημα της παιδικής πορνογραφίας.

the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn' normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s

Παραταύτα, μια μεγάλη μερίδα του κοινού δεν φάνηκε πρόθυμη να συγχωρήσει τόσο εύκολα τον οίκο, με πολλούς ακτιβιστές να εκφράζουν τις διαμαρτυρίες τους προβαίνοντας σε συγκεκριμένες δράσεις δυσφήμησης των καταστημάτων της εταιρίας Balenciaga στο Λονδίνο, το Λος Άντζελες και αλλού.

Σε δεκάδες βίντεο που κυκλοφορούν στο TikTok βλέπει κανείς άτομα ντυμένα με φωσφοριζέ γιλέκα να κολλούν αυτοκόλλητα με την λέξη «Παιδοφιλία» στις βιτρίνες των καταστημάτων Balenciaga.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας της δράσης των ακτιβιστών σε μαγαζί του Λονδίνου σχολίασε, μιλώντας στην Daily Mail: «Δεν είμαι σίγουρος από ποια οργάνωση ήταν ο άνθρωπος που έβαλε το αυτοκόλλητο στη βιτρίνα, αλλά ξέρω ότι το μαγαζί είναι άδειο τον τελευταίο καιρό».

Επίσης στα social media, πολλοί ζητούν από influencers που συνεργάζονταν με τον οίκο να διακόψουν τη συνεργασία μαζί του, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Κιμ Καρντάσιαν, η οποία όμως αρνήθηκε να τερματίσει την συνεργασία.

Remember when Balenciaga dropped Kanye West for being anti-semitic? Well, here is their new campaign featuring children, teddy bears in bondage and court papers that talk about pedo stuff. Seems like they no longer have the moral high ground #Balenciaga pic.twitter.com/7UQjBIpac3