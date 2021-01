Ύποπτο πακέτο στο εργοστάσιο της AstraZeneca - Εκκενώθηκαν οι εγκαταστάσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της βρετανικής αστυνομίας στη βιομηχανική περιοχή Ρέξαμ στην Ουαλία, όπου βρίσκεται μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης εμβολίων της AstraZeneca.

Η εταιρεία Wockhardt UK ανακοίνωσε ότι παρέλαβε σήμερα το πρωί ύποπτο δέμα στις εγκαταστάσεις της στο Ρέξαμ και ότι αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Οι χώροι εκκενώθηκαν κατόπιν σύστασης των ειδικών για όσο διαρκούν οι έρευνες, για την ασφάλεια του προσωπικού και της συνέχειας της παραγωγής, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το BBC, έχει εκκενωθεί η περιοχή και έχει σπεύσει στο σημείο ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ελεγχθεί το ύποπτο πακέτο.

Police have told us: "We are currently dealing with an ongoing incident on the Wrexham Industrial Estate. The roads are currently closed and we would ask the public to avoid the area until further notice.” Wockhardt factory closed off https://t.co/CmrxSV92Qc