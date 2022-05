Boeing 737: Aπό «ανθρώπινο χέρι» η συντριβή του αεροσκάφους στην Κίνα - Πιλότος ή αεροπειρατής;

Εγκληματική ενέργεια «δείχνει» το μαύρο κουτί του αεροσκάφους τύπου Boeing 737 της China Eastern Airlines στη νότια Κίνα, το οποίο συνετρίβη τον Μάρτιο και στο οποίο επέβαιναν 132 άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν την προκαταρκτική αξιολόγηση Αμερικανών αξιωματούχων, αναφέρει πως τα δεδομένα πτήσης που ανακτήθηκαν δείχνουν ότι κάποιος βρισκόταν στο πιλοτήριο κι έριξε σκόπιμα το αεροπλάνο.

Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο -τουλάχιστον ακόμα- αν το άτομο που βρισκόταν στο πιλοτήριο ήταν κάποιος από τους κυβερνήτες ή αν κάποιος είχε εισέλθει με τη βία στο χώρο, ώστε να μιλήσουμε για περίπτωση αεροπειρατείας.

