Το εργοστάσιο κατασκευής των αεροσκαφών Antonov, στο Κίεβο, βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι Αρχές της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

🔻 Footage of the explosion at the Antonov plant in Kyiv.#Ukraine #Kyiv #Antonov pic.twitter.com/4RbExBvL9g