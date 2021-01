CNN: Ο Τραμπ «τα έχει χαμένα» λόγω της εκλογικής του ήττας

«Εκτός ελέγχου» φέρεται να έχει βγει ο Ντόναλντ Τραμπ αρνούμενος να αποδεχθεί την εκλογική του ήττα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.

Ο ανταποκριτής του CNN στον Λευκό Οίκο, Τζιμ Ακόστα, ανέφερε πως πηγή του, που έχει καθημερινή επαφή με τον Τραμπ, του είπε πως ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει «ψυχολογικά τραύματα» από την ήττα του στις εκλογές και γενικότερα «τα έχει χαμένα».

«Μίλησα με άνθρωπο που έχει επαφή συχνά με τον πρόεδρο και πιστεύει ότι ο πρόεδρος τα έχει χάσει εντελώς. Η φράση που χρησιμοποίησε ήταν πως: τα έχει χαμένα. Και επίσης θεωρεί πως έχει ψυχολογικά τραύματα από την ήττα του στις εκλογές και πως μόνο γι’ αυτό μιλάει όλη την ώρα. Δεν σκέφτεται τίποτε άλλο» σημείωσε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος του CNN.

Media: @Acosta to @jaketapper: "A @GOP source close to @realDonaldTrump who speaks with him regularly, said -- and I take no pleasure in reporting this -- that he believes the president is -quote- 'out of his mind,' so traumatized by his loss in the election, it's all-consuming." pic.twitter.com/1CF0bCGBAX