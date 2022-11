COP27: Η κλιματική εβδομάδα για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική θα πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία το 2023

Η κλιματική εβδομάδα για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική θα πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία το 2023, δήλωσε ο Σαουδάραβας υπουργός Ενέργειας πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.

Ο Σαουδάραβας υπουργός Ενέργειας πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν δήλωσε τα εξής:

«Συζητούμε με τη γραμματεία της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC) και θα φιλοξενήσουμε το 2023 την κλιματική εβδομάδα ΜΕΝΑ». Τα παραπάνω είπε ο πρίγκιπας σε ένα πάνελ στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης για την Πράσινη Πρωτοβουλία της Σαουδικής Αραβίας που πραγματοποιείται στο περιθώριο της κλιματικής διάσκεψης COP27 στην Αίγυπτο.

Ο υπουργός είπε επίσης, ότι η Σαουδική Αραβία συνεργάζεται για την οργάνωση ενός περιφερειακού κέντρου προώθησης της μείωσης των εκπομπών βλαβερών αερίων.

