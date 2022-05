Δανία: Η εταιρεία Orsted προειδοποίησε για διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία

Η ρωσική Gazprom ενδέχεται να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στη Δανία, μετά την άρνησή της να πληρώσει σε ρούβλια, προειδοποίησε η ενεργειακή εταιρεία Orsted προειδοποίησε τη Δευτέρα, υπογραμμίζοντας παράλληλα, ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υπήρχαν άμεσες επιπτώσεις στον εφοδιασμό της Δανίας με φυσικό αέριο.

Η απαίτηση της Μόσχας για την πληρωμή του φυσικού αερίου σε ρούβλια έχει αποκαλύψει ρωγμές στην ενιαία αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς ορισμένες χώρες μέλη αρνήθηκαν να συμφωνήσουν και άλλες αναζήτησαν τρόπους για να συμμορφωθούν με αυτήν.

«Η Gazprom Export εξακολουθεί να απαιτεί από την Orsted να πληρώσει για το φυσικό αέριο σε ρούβλια», αναφέρει η ανακοίνωση της ενεργειακής εταιρείας της Δανίας. «Δεν έχουμε καμιά νομική δέσμευση στη σύμβασή μας για να κάνουμε κάτι τέτοιο και έχουμε επανειλημμένως ενημερώσει την Gazprom Export ότι δεν πρόκειται να το πράξουμε», συμπληρώνει.

«Υπάρχει το ενδεχόμενο η Gazprom Export να σταματήσει την παράδοση φυσικού αερίου στην Orsted. Κατά την άποψη της Orsted, αυτό θα συνιστά παραβίαση των όρων της σύμβασης», υπογραμμίζεται.

Δεν υπάρχει αγωγός φυσικού αερίου, που να συνδέει απευθείας τη Ρωσία με τη Δανία, κάτι που σημαίνει, ότι η Μόσχα δεν θα είναι σε θέση να διακόψει απευθείας την παροχή στη σκανδιναβική χώρα.

Η εταιρεία Orsted τονίζει, ότι στην περίπτωση που η Ρωσία διακόψει την παράδοση φυσικού αερίου στη Δανία, δεν θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στον εφοδιασμό της χώρας. Υποστηρίζει, ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων.

«Έχουμε προετοιμαστεί για αυτό το σενάριο προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο για τους πελάτες της Orsted, που είναι κυρίως μεγάλες εταιρείες στη Δανία και στη Σουηδία» ανέφερε.

Δεν είναι σαφές, αν η παράδοση φυσικού αερίου από τη Ρωσία θα διακοπεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας, που έχει η δανική Orsted στις 31 Μαΐου.

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό.

Denmark could be the next country cut off from Russian natural gas as its biggest utility is refusing to cave in to making payment in rubles. Danish firm Orsted is already preparing for Gazprom to halt supply. #CostOfNetZero



Read more: https://t.co/YG73HrnBXk pic.twitter.com/Vkpyrijkau