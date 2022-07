Δανία: Η στιγμή που ο δράστης της επίθεσης κυνηγάει ανθρώπους στο εμπορικό κέντρο

Σοκάρει η εικόνα από βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον δράστη της αιματηρής επίθεσης σε εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης στη Δανία, να κυνηγάει ανυπεράσπιστους ανθρώπους.

Το βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, φαίνεται ο 22χρονος ένοπλος να κυνηγά τους πελάτες στο εμπορικό κέντρο Fields προκειμένου να τους σκοτώσει, κρατώντας το όπλο στο χέρι του και κραυγάζοντας.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 3 άτομα, ενώ 4 άνθρωποι, δύο Δανοί (19 και 40 ετών) και δύο σουηδοί πολίτες (50 και 16 ετών) νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

«Έχουμε τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», ενημέρωσε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου ο Σέραν Τόμασεν, ο αξιωματικός της αστυνομίας της πρωτεύουσας της Δανίας που έχει αναλάβει την έρευνα.

Όσον αφορά τους νεκρούς, πρόκειται για έναν 40χρονο και δύο άτομα νεαρής ηλικίας. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, το Rigshospitalet, η διοίκηση του οποίου κάλεσε εσπευσμένα περισσότερους γιατρούς και άλλα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού να προσέλθουν στις θέσεις τους.

«Έτρεχαν για τη ζωή τους»

Οι πυροβολισμοί άρχισαν γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα· 18:30 ώρα Ελλάδος), προκαλώντας πανικό στους επισκέπτες του εμπορικού κέντρου. Στην περιοχή υπήρχε πολύς κόσμος, λόγω της συναυλίας του Βρετανού αστέρα της ποπ Χάρι Στάιλς, η οποία ακυρώθηκε.

Σε βίντεο που ανάρτησαν στο διαδίκτυο χρήστες ακούγονται οι πυροβολισμοί μέσα στο εμπορικό κέντρο:

#BREAKING shooting rampage in Copenhagen, Denmark; Several people shot according to Danish police pic.twitter.com/ywh4RJvt6k

#Copenhagen: Police in Denmark say they are not ruling out terrorism as a motive after a 22-year-old ethnically Danish man shot and killed multiple people inside the Field's shopping centre in Copenhagen.pic.twitter.com/MZBtVCwxa0