Δανία και Σουηδία ανοίγουν ξανά τις πρεσβείες τους στο Κίεβο

Η Δανία και η Σουηδία ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα την επαναλειτουργία των πρεσβειών τους στο Κίεβο, σε ένδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία κατά της ρωσικής εισβολής.

«Την Τετάρτη, η σουηδική πρεσβεία θα ανοίξει ξανά στο Κίεβο... Η Σουηδία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας», έγραψε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε στο Twitter, ευχαριστώντας την Πολωνία για τη φιλοξενία της σουηδικής αντιπροσωπείας επί σχεδόν δύο μήνες.

