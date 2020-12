Δεκάδες iPads βρίσκονται έξω από τη ΜΕΘ νοσοκομείου στις ΗΠΑ για το τελευταίο αντίο ανθρώπων με κορωνοϊό

Δεκάδες iPads βρίσκονται σε μία αίθουσα έξω από τη ΜΕΘ νοσοκομείου στις ΗΠΑ. Τα συγκεκριμένα iPads είναι τοποθετημένα εκεί προκειμένου οι συγγενείς να καταφέρουν να πουν το τελευταίο αντίο στους ανθρώπους που πεθαίνουν από κορωνοϊό.

Η φωτογραφία ανέβηκε στο Twitter και δεν άργησε να γίνει viral. Τη μοιράστηκαν πάνω από 21.000 άνθρωποι. Ανέβηκε από έναν λογαριασμό με το username @roto_tudor που δηλώνει γιατρός.

Όπως λέει, τα iPads «προετοιμάζονται για εικονικές τελευταίες επισκέψεις σε ΜΕΘ» από έναν γνωστό του γιατρό. Είναι συνήθης πρακτική στα νοσοκομεία των ΗΠΑ, που απαγορεύουν τις επισκέψεις ακόμα και για το τελευταίο αντίο, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν η διασπορά του κορωνοϊού.

These are iPad stations being prepared for virtual ICU end of life visits by a palliative care doc I know. Jesus. pic.twitter.com/lIgbg0FhaL