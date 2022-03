Δεκάδες πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο

Ως «καρέ από ταινία αποκάλυψης» περιγράφει ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Αλεξέι Ρεζνίκοφ, το Κίεβο.

Το πρωί της Δευτέρας, η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος πυραυλικών επιθέσεων από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και μια πολυκατοικία εννιά ορόφων. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν, ενώ η πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει δεκάδες πολίτες από το φλεγόμενο κτήριο.

Ο Αλεξέι Ρεζνίκοφ, σε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει ότι το Κίεβο, μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, μοιάζει με σκηνικό από ταινία της Αποκάλυψης. Στη συνέχεια εξαπολύει επίθεση στη Ρωσία, τονίζοντας πως αυτό που φέρνει η Μόσχα είναι ο θάνατος των πολιτών, η καταστροφή των πόλεων, της Δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και της ελευθερίας. Και προσθέτει «δεν είναι Σλάβοι, είναι Ορκ (από την ταινία Άρχοντας των Δαχτυλιδιών). Αλλά εμείς θα νικήσουμε».

Kyiv. One of the most beautiful cities in EU today looks like a frame of apocalypse movie.Sumy,Kharkiv,Mariupol-its terrible.This’s what the 🇷🇺world carries with it:deaths of ppl,destruction not only cities but democracy,rights,freedoms.They arent Slavs.They’re orcs.But we’ll win pic.twitter.com/dSMwV6taFJ