Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατά της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος στο Ισραήλ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν ξανά, χθες Σάββατο, στους δρόμους ισραηλινών πόλεων προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Η προωθούμενη μεταρρύθμιση δίνει στην κυβέρνηση μεγαλύτερες εξουσίες σε ό,τι αφορά τον διορισμό δικαστών και περιορίζει τις αρμοδιότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τις αποφάσεις του οποίου θα μπορεί το κοινοβούλιο να τις ανατρέψει με απλή πλειοψηφία. Εν μέσω σφοδρών επικρίσεων, στα τέλη Μαρτίου ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ανέστειλε προσωρινά τη διαδικασία, ώστε να αφήσει «περιθώριο για διάλογο».

18th straight Saturday night of anti-govt/judicial overhaul demos in #Israel:

-100k+ in Tel Aviv, 1000s more in Haifa, Jlem etc

-Solid response to low turnout for Day of Disruption Thursday

-Protest mvmnt ongoing but calmer, repeated demands Gantz and Lapid halt talks w govt pic.twitter.com/lTIfenVDz0